Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, il giorno più lungo: la lunga maratona fino a verdetti e fuochi d’artificio

Leggi su Lanazione.it

, 4 marzo 2025 – A spazzar via i coriandoli che ormai hanno invaso l’ingresso di casa, a fare i conti con la bilancia dopo cinque giorni di risotti, pennette, frittini e frittelle del CarnevalDarsena, a riporre la maschera nel cassetto in fondo all’armadio, quello che custodisce i ricordi più assurdamente belli, e a recuperare il sonno arretrato. ci penseremo un altro. Da domani, quando “la Quaresima ci purgherà“. Perché oggi è ancora– in un martedì grasso e senza orari come unfestivo – e tutto il resto (almeno a queste latitudini) scompare. E così – superando il maltempo dell’apertura, ballando sotto la pioggia, baciati dal sole, illuminati dalla luna – siamo arrivati anche all’ultimo corso di questa edizione. E il primo che (finalmente) oltre che sui Viali a Mare sfilerà anche nelle case dei viareggini, dei versiliesi e di tutti gli italiani grazie alla diretta televisiva, dalle 15.