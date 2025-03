Ilrestodelcarlino.it - Carnevale condannato. La festa a San Piero in Bagno

Domenica si è svolta a Saninla tradizionaledi, che ha visto il raduno delle maschere in Piazza Martiri, per poi andare a sfilare fino a Largo Moutiers, guidate dall’energia e dall’allegria espressa dalle armonie della Banda Santa Cecilia di-San, che ha aperto il corteo con un festoso repertorio musicale. Ad attendere i partecipanti, nel piazzale di fronte alla chiesa parrocchiale di San, c’erano posizionati gli stand delle associazioni locali che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento: Il Faro di Corzano, Angelo Custode, Tra Monti e Valli, Polisportiva San Pietro, Don Virgilio Resi, Avis San. "Un sentito grazie a tutti – scrive in una nota l’amministrazione comunale – per l’impegno e la passione dimostrata". A seguire è stata proposta sul palco di Largo Moutiers una versione del tradizionale Processo al, interpretata, col brio e la verve di attori provetti, da Nicola Andrucci, Franco Nigi e Enrico Portolani, che ha piacevolmente intrattenuto il pubblico con il consueto spiritosco.