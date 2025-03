Carnevale 2025 | boom di turismo con oltre 12 milioni di pernottamenti

Quotidiano.net - Carnevale 2025: boom di turismo con oltre 1,2 milioni di pernottamenti

Le celebrazioni di martedì grasso chiudono il, una delle feste più attese in Italia. E da cui arrivano segnali positivi anche per ilche nella settimana didovrebbe aver registrato1,2dinelle strutture ricettive mentre la spesa dei turisti, italiani e stranieri, riversata sui territori è stimata in250di euro. È quanto stima il Centro studi turistici di Firenze per AssoConfesercenti. "Questa celebrazione è un'occasione importante per riscoprire la ricchezza culturale del Paese - afferma Vittorio Messina, presidente di Asso- ma anche le sue tradizioni, il folklore, la musica, le specificità gastronomiche. Un appuntamento importante capace di generare flussi turistici in bassa stagione non solo per le famiglie italiane ma anche - soprattutto a Venezia - per i turisti stranieri.