Carlo Conti Ne vedremo delle belle | il cast ufficiale Chi è dentro e chi no

Nuova sfida professionale per. Dopo il grande successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il conduttore toscano ha deciso di lanciare un format tutto nuovo, pronto a far discutere nei sabato sera di primavera. Partirà a fine marzo Ne, l’inedito programma ideato e condotto dal volto Rai che metterà al centroscena alcune famose soubrette.Ne, ildel nuovo programma diDa sabato 22 marzo andrà in onda su Rai1, Ne, con dieci showgirl pronte a darsi battaglia a suon di canti, balli e spettacoli tutti da ammirare. Ilè stato ufficializzato dallo stessosui social.Troveremo: Pamela Prati e Valeria Marini, come si sussurrava da settimane. Ma anche: Carmen Russo, Adriana Vope e Laura Freddi.