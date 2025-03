Juventusnews24.com - Caressa fa attenzione alla Juve: «Sembrava poter cadere nel burrone o che ci fosse già dentro e invece…», poi chiosa su Thiago Motta: «Ci penserei bene prima di fare questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, giornalista, ha espresso un suo parere sullae su, a cui sembra dare nuovo creditoLa vittoria dellasul Verona ha convinto Fabioa non ridimensionare l’annata dei bianconeri. Ecco il punto di vista del giornalista di Sky Sport.PAROLE – «perché lasul crinale e invece anche questa volta potrebbe andare dparte giusta, quando invecenelo cigiàdopo la Coppa Italia. È un’annata così, è un’annata di ricostruzione in un campionato comunque equilibrato. Io ci100 voltedi liberarmi di: quest’anno gli sarà servito per imparare molte cose, era lavolta che faceva le coppe. Non aveva mai giocato ogni tre giorni, non era mai stato inserito in una squadra con così grandi aspettative di risultato e confrontandosi con giocatori di grande personalità».