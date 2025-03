Ravennatoday.it - Carcere, i garanti dei detenuti: "L'edificio di Ravenna è da riqualificare"

Leggi su Ravennatoday.it

Serve cambiare passo, il sistema carcerario regionale non funziona: ancora irrisolto il problema del sovraffollamento, spazi inadatti per il recupero del detenuto, carenza di personale, fabbricati da rivedere. Lungo la via Emilia negli ultimi tre anni isono aumentati di 500 unità: è.