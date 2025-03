Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Se Zelensky ammette che la guerra è persa, a che titolo manda ancora al fronte gli ucraini? Per cosa combattono?”

“Senon volesse la pace con un intervento degli Usa, lami sorprenderebbe perché gli americani gli hanno salvato la vita e hanno impedito un colpo di stato russo in Ucraina. Quello cheha combinato alla Casa Bianca, non so quanto consciamente, non va certamente nell’interesse né suo, né dell’Ucraina“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes, Lucio, commenta lo scontro tra Donald Trump e Volodymyrallo Studio Ovale, aggiungendo: “si è presentato davanti al presidente degli Stati Uniti con un catalogo di fotografie dicendo che quello con cui lui vuole trattare è un killer. Poi, dial vicepresidente degli Usa che parlava di diplomazia, lui ha detto: ‘Ma quale diplomazia?’. Non è stata una mossa tattica azzeccata né sulinternazionale, né sulinterno, visto che anche in Ucraina ci sono delle critiche abbastanza serie sul comportamento di“.