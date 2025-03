Palermotoday.it - Carabinieri controllano 37 cantieri edili: "Tutti irregolari, una 'roulette russa' sulla pelle degli operai"

Un lavoratore su otto in nero o irregolare, non sottoposto a visita medica per l’idoneità allo svolgimento delle sue mansioni e non formato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. E' quanto emerso nel corso dei controlli effettuati dai militari del Gruppo tutela lavoro di Palermo, col.