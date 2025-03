Captain America | Brave New World nuove foto offrono il primo sguardo ufficiale del Leader

Leggi su Cinefilos.it

NewildelAbbiamo intravisto qualche ombra di Tim Blake Nelson nei panni di Samuel Sterns, alias il, durante i preparativi per l’uscita diNew, ma grazie ora ad alcunepromozionali dell’ultimo film dei Marvel Studios, abbiamo la nostra migliore visione del cattivo. Sterns non assomiglia molto alle iniziali immagini promozionali trapelate del personaggio, il che suggerisce che sono stati presi in considerazione diversi design alternativi. Oltre a essere rasato, il suo caratteristico cranio allungato è molto più piccolo, con il cervello parzialmente esposto (il personaggio ha comunque avuto un aspetto simile in alcuni fumetti).Nelson ha fatto il suo debutto come Dr.