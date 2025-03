Ilgiorno.it - Capolavori per bambini. Apre la Collezione Bontempi

Un appuntamento unico per gli appassionati che potranno godersi da vicino le opere di grandi artisti del Novecento donate agli scolari di Agrate negli anni Cinquanta. Laprende il nome dal maestro che ebbe la geniale idea di contattare pittori, scultori, scrittori e di avviare un rapporto epistolare fra loro e gli alunni. E Aligi Sassu, Salvatore Quasimodo e tanti altri non solo risposero, ma omaggiarono i ragazzi con creazioni straordinarie. Un patrimonio unico, un tesoro cheal pubblico in occasioni speciali. Il 22 marzo sarà una di queste, la città celebrerà così la Giornata della Poesia. Al centro dell’Incontro, questo il titolo dell’evento, una stagione indimenticabile cominciata quasi per caso dalla domanda innocente di un bambino di quarta elementare nel lontano 1957: "Maestro, ma gli artisti sono tutti morti?".