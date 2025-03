Caos nel Parlamento in Serbia rissa e lancio di fumogeni in aula | ferite tre deputate – I video

Leggi su Open.online

Tre. È il biprovvisorio degli incidenti scoppiati oggi – martedì 4 marzo – all’interno delserbo a Belgrado. Subito dopo l’inizio della nuova sessione di lavori dell’Assemblea, le opposizioni hanno duramente contestato la presidente Ana Brnabi? e l’intero governo dimissionario, interrompendo i lavori con cori, fischi edi petardi,, lacrimogeni e anche uova. Le tre politiche, una delle quali all’ottavo mese di gravidanza, sono state soccorse e trasportate d’urgenza in ospedale a bordo di ambulanze. I deputati – scrivono i media serbi – non sono riusciti nemmeno a concordare l’ordine del giorno. Per l’opposizione, che si è presentata incon due striscioni raffiguranti mani insanguinate (simbolo delle proteste in), il governo – dopo le dimissioni del primo ministro Miloš Vu?evi? – non avrebbe diritto di proporre nuove leggi, a parte un emendamento sulla tesse universitarie.