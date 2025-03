Thesocialpost.it - Caos al Parlamento di Belgrado: l’opposizione lancia fumogeni e razzi, 3 parlamentari feriti

Scene di violenza ehanno travolto ilserbo durante una seduta che avrebbe dovuto trattare una legge sul finanziamento dell’istruzione universitaria. Almeno tresono rimasti, uno dei quali in modo grave, quando membri delhannotoall’interno dell’Assemblea nazionale.Il contesto della protestaL’Assemblea era riunita per votare una legge che prevedeva l’aumento dei fondi destinati alle università, ma i partiti di opposizione hanno contestato la legittimità della seduta. Secondo loro, prima di approvare qualsiasi nuova legge, ildoveva ufficialmente accettare le dimissioni del primo ministro Milos Vucevic e del suo governo.Vucevic si è dimesso a gennaio, dopo le forti proteste seguite al crollo di una copertura in cemento nel nord del Paese, che nel novembre scorso aveva causato la morte di 15 persone.