Thesocialpost.it - Canarie, alluvione: donna salvata da un’ondata di acqua e fango

La città di Telde, una delle più importanti di Gran Canaria, è stata colpita dadi maltempo che ha provocato un’improvvisa, creando notevoli disagi alla popolazione. Un video diffuso sui social mostra il drammaticoggio di unaintrappolata nella sua auto, mentre rischiava di essere travolta dall’. Le forti piogge hanno causato l’esondazione di corsi d’, danneggiando strade, edifici e infrastrutture.Severe flooding in Telde, Gran Canaria, Spain #INUNDACION #inondations #GranCanaria pic.twitter.com/NKBGN9bDic— Disasters Daily (@DisastersAndI) March 3, 2025 Nel pomeriggio di ieri, la Direzione Generale delle Emergenze delleha dichiarato lo stato di allerta per precipitazioni intense in diversi comuni dell’isola. I temporali più violenti hanno colpito località come Arucas, Teror, Santa Brígida, Valsequillo e Telde, oltre alla capitale Las Palmas.