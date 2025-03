Lettera43.it - Canada, Trudeau: «Trump persona intelligente, ma i dazi sono una cosa stupida»

Leggi su Lettera43.it

Le imprese che decidono di trasferire la propria sede negli Stati Uniti non saranno soggette a. Lo ha ribadito Donaldattraverso il suo social network Truth. Nel frattempo il primo ministro canadese Justinha annunciatoimmediati del 25 per cento su beni statunitensi per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi, con un’ulteriore estensione a 125 miliardi entro tre settimane. «I canadesiragionevoli e educati. Ma non si tireranno indietro da una battaglia, soprattutto quando in gioco c’è il Paese e il benessere di tutti coloro che vi abitano», ha dichiarato.: «Avvisate il governatore che in caso di ritorsioni aumenteremo i»Poi su: «Donald, sei un uomoma questa è unamolto».ha inoltre respinto le accuse statunitensi di scarsa vigilanza sul traffico di droga, definendole «una scusa fittizia» per colpire l’economia canadese.