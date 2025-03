Canada, Trudeau contro i dazi di Trump "Noi mai il 51° stato Usa"

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il“non sarà mai il 51esimoamericano”. Non usa mezzi termini il premier canadese uscente, Justin, in una conferenza stampa convocata d’urgenza dopo gli annunci della Casa Bianca sull’imposizione dia Ottawa.Quello che il presidente Usa, Donald, vuole vedere secondo“è un crollo totale” dell’economia del paese confinante. “Perché così sarà più facile annetterci”, ha proseguito.La risposta canadese aiannunciati dasarà speculare, e dunque Ottawa imporràal 25 per cento su 155 miliardi di dollari di prodotti americani. Le tariffe, ha precisato il premier uscente, scatteranno in due fasi e la prima riguarderà prodotti Made in Usa del valore di 30 miliardi di dollari, mentre entro i 21 giorni successivi entreranno in vigore isui restanti 125 miliardi.