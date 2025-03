361magazine.com - Can Yaman torna in tv in prima serata su Canale 5

Canin tv con una nuova serie dal titolo ‘El turco’ insu5 Can, dopo il successo di ‘Viola come il mare’,in tv con una nuova serie dal titolo ‘El turco’ con un doppio appuntamento: il 25 e il 27 marzo (l’intera serie tv sarà disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity).Attore amatissimo e molto seguito in tv e sui social, Canvestirà i panni del protagonista insieme a Greta Ferro e la serie andrà in onda in, subito dopo Striscia la Notizia, proprio su5, a partire dalle 21.30 e sino a mezzanotte.Cosa ci dobbiamo aspettare da questa serie storica? Passione, intrighi e dilemmi etici, una serie alla qualee l’intero cast hanno lavorato per oltre sei mesi in Ungheria, dove si sono tenute le riprese ufficiali.