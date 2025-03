Anteprima24.it - Campoli del Monte Taburno, un carnevale a tema cartoni animati

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidi Annalisa PapaDomenica le strade didelsi sono animate grazie ai carri del. I partecipanti hanno lavorato instancabilmente sia per la creazione dei carri che per la scelta dei costumi,principale infatti erano idella Disney e i loro personaggi, ma anche i personaggi di altri.Ilè stato scelto nelle settimane precedenti dall’incontro tra Parrocchia, Pro Loco e Forum dei Giovani, e proprio da questo incontro sono uscite le proposte dei nove carri poi realizzati: La Carica Dei 101, Cenerentola, I Minions, Alice Nel Paese Delle Meraviglie, I Simpson, Pinocchio, I Pjmasks, Mini Topolino e Pluto cuccioli.Intere famiglie si sono dedicati alla creazione di queste colorate scenografie, coinvolgendo grandi e piccoli e cercando di ricreare tutti i personaggi, come nel caso della Carica dei 101 dove erano presenti due Crudelia Demon, grande e piccola, gli scagnozzi, i cani e i padroni della famosissima carica.