Ilveggente.it - Camila Giorgi, prove tecniche al via: fioccano gli indizi

Leggi su Ilveggente.it

all’Isola dei famosi? Spunta uno insieme ad una nuova indiscrezione: l’ex tennista potrebbe partire in dolcissima compagnia.La notizia non ci è mai parsa poi così strana. Neanche un po’. C’era da aspettarselo, avendo lei tutte le velleità del caso, che prima o poi le porte della tv si sarebbero spalancate per. E se, nelle scorse settimane, l’ex tennista si è divertita ad interrogare i suoi ex colleghi a bordo campo, in Argentina, adesso vuole essere lei la protagonista.al via:gli(Instagram) – Ilveggente.itLa campionessa di Montreal 2021 potrebbe essere, secondo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, uno dei concorrenti del cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Al timone del reality show ci dovrebbe essere Veronica Gentili e lo sbarco in Honduras, benché le informazioni in merito non siano ancora ufficiali, dovrebbe avvenire nel prossimo mese di maggio.