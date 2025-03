Juventusnews24.com - Cambiaso totale: la Juve vola a -6 dall’Inter anche grazie alla versione migliore del proprio numero 27. Con questi numeri offerti contro il Verona, i bianconeri possono sognare!

Leggi su Juventusnews24.com

di Matteo Barile: l’esterno è padrone della fascia sinistra, attacca centralmente lo spazio, imposta e rifinisce: inritrovano il27!7 dicembre 2024–3 marzo 2025. DaBologna a, sempre nel segno dell’Allianz Stadium. Sembra essersi finalmente interrotto il letargo di Andrea. Ci sono voluti tre mesi molto intensi per rivedere ladel27 bianconero: il passaggio da un anno all’altro, il dolore di quella maledetta caviglia sinistra, che non gli ha lasciato mai completamente tregua eil calciomercato, con il Mster City in agguato. Tutte situazioni più o meno pesanti che potrebbero limitare il percorso di un giovane talento. Non quello di un predestinato o di un calciatore fondamentale per i meccanismi offensivi di una squadra, però.