Cambiano le regole per l’asilo nido. Priorità ai figli di chi lavora a tempo pieno

Via libera al nuovo regolamento per l’accesso ala Verucchio, approvato all’unanimità in consiglio comunale. "Abbiamo cercato – dice l’assessore Claudia Pazzini – di dettagliare criteri e norme per rendere l’accesso alil più democratico possibile". L’importanza di criteri ben definiti è dettata anche dall’alto numero di domande. Tra le novità la etodologia applicata per definire le graduatorie. Il vecchio regolamento prendeva in esame alcuni criteri come la residenza a Verucchio, nuclei con un solo genitore e, a parità di reddito, Isee più basso e numero dimaggiore. "Il nuovo regolamento – spiega la la Pazzini – inserisce criteri ai cui sono attribuiti punteggi". Laè riservata alla presenza di disabilità, alla residenza nel comune, alla situazione occupazionale: il genitore che(almeno 30 ore a settimana) riceve un punteggio alto.