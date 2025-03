Sport.quotidiano.net - CALO VISTOSO DEl belga dall’inizio del 2025. Atalanta preoccupata, De Ketelaere “sparito“

L’per la volata scudetto ha bisogno di ritrovare il miglior Charles De, “desaparecido“ da Natale. Il gioiello fiammingo, 24 anni lunedì prossimo, è calato progressivamente di rendimento da inizio gennaio in poi: dal punto di vista fisico in primis, forse preventivabile dopo un 2024 a tavoletta (è andato anche agli Europei, dove però ha giocato appena cinque minuti), cui è seguito anche uncomplessivo nel rendimento. Certificato dai numeri: il 22 dicembre, dopo essere stato il match winner nella gara casalinga contro l’Empoli, l’attaccante di Bruges era a 10 gol e 9 assist. Nei due mesi e mezzo successivi solo un gol e due assist, peraltro in due gare stravinte per 5-0: un gol e un assist contro lo Sturm Graz in Champions a gennaio, un assist a Verona a febbraio. Troppo poco per uno come lui.