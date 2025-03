Quotidiano.net - Calo delle simpatie verso gli Usa in Europa con il ritorno di Trump

generalizzato e marcatogli Usa nei Paesi del vecchio continente, Ue ed extra Ue, sulla scia delalla Casa Bianca di Donaldprime mosse assertive della sua presidenza, della guerra dei dazi e dell'allontanamento dalle posizioni degli alleati europei su dossier come il conflitto fra Russia e Ucraina. Lo evidenzia un sondaggio pubblicato oggi dall'istituto demoscopico britannico e internazionale YouGov. Stando a questa rilevazione, il crollo appare peraltro assai più netto nei Paesi nordici che in quelli mediterranei. In Spagna gli Stati Uniti continuano a essere visti positivamente dal 43% del campione, seppure con 8 punti in meno rispetto a prima della vittoria dialle presidenziali d'oltre oceano; mentre in Italia i favorevoli sono al 42% (con undel 6% rispetto al 48 dell'era Biden).