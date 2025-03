Game-experience.it - Call of Duty 2026 è in sviluppo anche per la nuova console Xbox, secondo un noto insider

un recente rumor diffuso da TheGhostOfHope, unleaker della community diof, il capitolo delè inper la prossima generazione died esclusivamente per ledi attuale generazione.Questo segna un’importante svolta rispetto aof2025, che invece dovrebbe essere disponibilesu PS4 edOne. Ad ogni modo questo rumor suggerisce che il debutto delladi Microsoft potrebbe avvenire entro la fine del, rendendo il nuovo capitolo di CoD uno dei primi titoli di punta per la piattaforma.l’(grazie adGaming), il gioco è già incon i kit dispecifici per lae beneficerà di un motore rinnovato per migliorare la qualità grafica e ridurre i problemi di leggibilità visiva, un aspetto molto criticato in Modern Warfare II.