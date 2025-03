Calipari 20 anni fa la morte Giuliana Sgrena | Un uomo che non potrò mai dimenticare

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – “Per me il 4 marzo non è il giorno della mia liberazione. E’ l’versario delladi Nicola. Unche nonmaiperché mi ha portato via dai miei rapitori prima e mi ha salvato dall’attacco americano poi. Mentre ero sotto choc, e non riuscivo a realizzare di essere finalmente al sicuro, lui tentava in ogni modo di trasmettermi la sensazione di libertà. Mi diceva ‘Sei libera, sei libera’. Di lì a poco il rumore dei mitra”. A parlare all’Adnkronos è, inviata del Manifesto che fu rapita il 4 febbraio 2005 da un gruppo jihadista iracheno a Baghdad. Un mese più tardi la libertà costata la vita a, l’agente del Sismi incaricato di portarla in salvo. “Lo avevo conosciuto appena una ventina di minuti prima e da subito mi aveva fatto sentire che era una persona di cui mi potevo fidare.