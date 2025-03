Internews24.com - Calhanoglu titolare in Feyenoord Inter? Si scalda Asllani, gli ultimi aggiornamenti

di RedazioneSky Sport aggiorna sulle ultime di formazione versodal primo minuto contro gli olandesi? Chance anche perdovrebbe partire dal 1? in, il regista turco dell’sembra pronto a giocare in cabina di regia nonostante la botta rimediata contro il Napoli.Stando a quanto riportato da Skysport in mezzo dovrebbe esserciche dopo la botta ricevuta nella gara col Napoli non è al cento per cento. Per questo si lascia una porta aperta al possibile schieramento dal primo minuto dial suo posto. Zielinski giocherebbe al posto di Mkhitaryan con Barella confermato nel suo ruolo. Lautaro e Thuram in attacco. Mkhitaryan potrebbe venire adattato in caso di 4-4-2 sull’esterno e potrebbe essere una soluzione in caso di difficoltà a sinistra.