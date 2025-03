Internews24.com - Calhanoglu Inter, novità sull’infortunio: cosa accadrà oggi, Inzaghi ha preso questa decisione

di Redazione, arrivanodel turco, vediamosuccederàad Appiano, conche ha, come procede il rientro del nerazzurro? A svelare alcuneci ha pensato La Gazzetta dello Sportmattina. Come riportato dalla Rosea infatti,il turco si allenerà regolarmente con i compagni dopo la ginocchiata sul muscolo ricevuta contro il Napoli. Ma in ogni caso, a quanto si apprende, il centrocampista sarebbe al centro dei ragionamento per. Non c’è la certezza, infatti, che il tecnico lo scelga come titolare domani sera a Rotterdam. Hakan ha comunque perso un paio di sedute di allenamento ad inizio settimana e ha già dimostrato in passato che per rendere al meglio deve trovarsi nelle migliori condizioni fisiche.