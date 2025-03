Internews24.com - Calhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani

La scelta del regista per Simone Inzaghi resta ancora in bilico. Secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sport, in vista della trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, l'allenatore dell'Inter ha ancora qualche incertezza su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è allenato regolarmente con il resto della squadra ed è disponibile, ma non è da escludere che alla fine il tecnico possa preferirgli Kristjan Asllani. Per il resto, la formazione sembra ormai definita: Alessandro Bastoni verrà impiegato come quinto a sinistra per sopperire alla mancanza di alternative sugli esterni, mentre in attacco Lautaro Martinez, vicino a un importante traguardo in Champions League con la maglia nerazzurra, sarà affiancato da Marcus Thuram.