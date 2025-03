Oasport.it - Calendario Mondiali sci nordico 2025 oggi: orari 4 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si assegneranno altri due titoli iridati a Trondheim, in Norvegia,, martedì 4, neidi sci, comprendente le discipline di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica: al momento l’Italia è settima nel medagliere con un argento.sarà protagonista soltanto lo sci di fondo, con le 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli: nellamaschile (13.00) saranno al via Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Francesco De Fabiani e Dietmar Noeckler, mentre in quella femminile (15.30) saranno al cancelletto di partenza Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Nadine Laurent.Le gare odierne deidi scisaranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.