Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, rinnovo per Olivera fino al 2030

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La SSCcomunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mathíasal 30 giugno.Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l’Hellas Verona.ha disputato 90 presenze con il, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist.Congratulazioni, Mati!. Nel corso di questa stagione, per21 partite giocate in Serie A con 2 assist realizzati.Con queste parole pubblicate attraverso i propri canali ufficiali, ilannuncia ildi contratto del laterale uruguayano Mathias, arrivato l’estate prima del terzo Scudetto vinto nel 2022/23 con Luciano Spalletti in panchina., arrivato dal Getafe per 11 milioni più 4 di bonus, vedrà anche un ritocco verso l’alto dell’ingaggio, che da 1,5 milioni arriverà a toccare i 2 milioni l’anno più eventuali bonusal