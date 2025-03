Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, il Liverpool segue l’obiettivo di Manna: il duello

Leggi su Spazionapoli.it

In casa, di fatto, bisogna registrare un incredibiledicon una delle big del calcio inglese: il.Dopo aver pareggiato per 1-1 contro l’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, ilè atteso dalla gara di domenica contro la Fiorentina. I partenopei, proprio per non gettare al vento l’ottimo pareggio rimediato contro i nerazzurri, hanno l’obbligo di tornare al successo, cosa che manca dallo scorso 25 gennaio.Il, di fatto, non vince dal match dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus di Thiago Motta. Ma prima della sfida contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, di fatto, in casa azzurra bisogna registrare una novità di, anche ilsu Lookman: i dettagliSecondo quanto raccolto dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.