Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Rafael Leao torna da Stefano Pioli: lo vuole Cristiano Ronaldo. La trattativa

Leggi su Dailymilan.it

nella prossima sessione dipotrebbe lasciare illo attendono a braccia aperte.Ildeve provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, questo è l’obiettivo minimo della dirigenza e della proprietà per gli investimenti fatti tra estate e inverno. Il tecnico rossonero Sergio Conceiçao dovrà capire se alternare gli attaccanti in virtù di un centrocampo più coperto, oppure dosare il quartetto lì davanti.Tra i giocatori che non stanno rendendo come ci si aspettava c’è sicuramente, il portoghese ha realizzato 10 reti in 38 presenze in tutte le competizioni col Diavolo. Il dato principale che fa storcere il naso è quello dei goal in Serie A: 6 in 25 apparizioni. Decisamente troppo poco dal giocatore più pagato della rosa e numero 10 della squadra.