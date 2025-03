Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Nicolò Schira: Joao Felix ha deluso Zlatan Ibrahimovic: in estate…

Leggi su Dailymilan.it

In vista delestivo, ilfarà un vera rivoluzione, secondo, le prestazioni dihannoIlsi prepara a fare l’ennesima rivoluzione. In estate soprattutto dopo la mancata qualificazione per la prossima Champions League ilpartirà con un nuovo progetto tattico. Sergio Conceicao non verrà confermato sulla panchina rossonera nemmeno in caso di vittoria della Coppa Italia.Da Mike Maignan a Rafael Leao passando per Theo Hernandez i tre big dei rossoneri in estate salvo colpi di scena dovrebbero salutare. Per quanto riguarda il portiere nelle prossime settimane rinnoverà il suo contratto con il, ma in caso di offerte importanti verrà ceduto. In questa stagione ha fatto troppi errori che sono risultati decisivi, discorso diverso per Theo Hernandez le sue prestazioni sono state deludenti per tutta la stagione e questo ha portato la distanza per il rinnovo che non ci sarà.