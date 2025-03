Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’obiettivo bianconero per la difesa è finito di nuovo ai margini: Giuntoli pensa al rilancio su di lui! La situazione

di RedazionentusNews24, nemmeno il cambio di allenatore in panchina ha rinvigorito lo status di questo difensore: il suo futuro sembra segnato!Ilcomincia a ribollire di novità soprattutto per ciò che concerne il reparto arretrato. Nella lista del Managing Director Football, Cristiano, non ci sono solo David Hancko o Cristhian Mosquera, ma riappare il nome di Fikayo Tomori.L’avvicendamento in panchina tra Paulo Fonseca e Sergio Conceicao al Milan non ha cambiato le sorti dell’inglese, che ha giocato appena 3 partite. Sono 175 i minuti totali che il numero 23 ha collezionato da quando il mercato invernale è terminato. Parliamo di numeri davvero miseri per l’ex Chelsea, su cuipotrebbe fare un pensierino per l’estate.