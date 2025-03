Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, colpo già prenotato? Svelate le cifre del possibile affare in Serie A. Cosa filtra

di RedazionentusNews24giàledelcon il Verona per il difensore CoppolaCome riportato da L'Arena, il promettente difensore centrale classe 2003 del Verona Diego Coppola sarebbe sulla lista dellantus per la prossima stagione.La dirigenza bianconera starebbe seguendo il centrale già da qualche settimana, con un prezzo già fissato da parte dell'Hellas. La dirigenza del Verona punterebbe ad incassare tra i 10 e i 12 milioni di euro per il difensore nella prossima estate. Stando a L'Arena, inoltre, lantus avrebbe già '' Coppola per giugno.