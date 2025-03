Internews24.com - Calciomercato Inter, de Vrij si sbilancia sul proprio futuro? La sua risposta sulla possibilità di tornare a giocare in Olanda

Leggi su Internews24.com

di Redazione, desisul? La suadiinIldi Stefan deè uno dei temi chiave sul quale girerà ildella prossima estate. I nerazzurri sono chiamati a fare delle riflessioni sul ringiovanimento della difesa, considerando che sia Acerbi che lo stesso desono in scadenza di contratto, ma il club ha l’opzione per il rinnovo automatico di un altro anno. A parlare del suoe delladiin, o addirittura al Feyenoord, è lo stesso difensore olandese nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League.AL FEYENOORD? – «Non lo so, non so neanche se tornerò in. L’ha un’opzione per il rinnovo, quando mi comunicheranno la loro decisione mi regolerò di conseguenza e deciderò a mia volta cosa fare se non dovessi rimanere a Milano».