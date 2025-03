Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp a 11: pioggia di gol sul Cpo Agriturismo La Sarticola

La Spezia, 4 marzo 2025 – Continua a franare il CpoLasconfitto tra le mura amiche sotto unadi gol dal Sesta Godano. Questo nella sesta di ritorno del Girone 1 del campionato calcistico a 11 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra. In testa, intanto, veleggia tranquilla la Serra, mentre nel Girone 2 sempre appaiati Pegazzano e Pugliola/Bellavista, con il Romito a incamerare un nuovo punto, pareggiando contro La Colomba 9.80. GIRONE 1 Risultati: Cpo Agr. La-Sesta Godano 3-6 (Figaia C. (2), Marinari M.; Taddei D. (2), Prosperini M., Raggi E., Fontanabona I., Lufrano G.), Amatori Per Lucio-Amatori Castelnuovo 0-0, Blues Boys-Asd Il Ritrovo Filetto 4-1 (Bennati S., Zuzolo F., Tavarini G., Naim A.), Gs Pozzuolo-Asc Bagnone 1-0 (Arfanotti L.