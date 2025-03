Lanazione.it - Calcio. Terza: Santa Maria a Monte battuto

Pisa 4 marzo 2025 – InCategoria girone B il big-match tra Casenuove Gambassi eha visto la vittoria dei padroni di casa per 3 – 1 ed il conseguente primato in classifica con quarantaquattro punto. Niente da fare per ilche rimane a quarantuno punti insieme al Calasanzio che è stato sconfitto 2 – 1 a Pontedera dalla Stella Azzurra, ma domani può agguantare il primo posto in classifica vincendo il recupero a Perignano contro i padroni di casa. Al secondo posto con quarantadue punti il Ponte a Elsa che non è andato oltre il pareggio a reti bianche contro l’Atletico Le Melorie (0 – 0). Il Casciana Terme espugna 0 – 2 Fucecchio ed quinto in classifica da solo con quaranta punti. Insomma, un finale di stagione vibrante con cinque squadre racchiuse nello spazio di quattro punti e tutte potenzialmente in grado di conquistare la promozione diretta in Seconda Categoria.