Calcio Terza | Porta a Lucca prima sconfitta

Pisa 4 marzo 2025 – InCategoria girone A è arrivata lastagionale della super capolista. L’impresa della giornata e della stagione la firma il Pappiana che sul proprio campo supera 2 – 0 i giallorossi grazie alle reti messe a segno da Aliprandi e Gionfriddo. Se per illa classifica non è un problema, questi tre punti per il Pappiana di mister Pistoia sono invece preziosissimi in ottica play-off promozione. Pappiana ora secondo con trentacinque punti, uno in più delle quattro squadre che sono a trentaquattro punti per una finale di stagione davvero caldo. Dunque a quota trentaquattro il Ponteginori che si è fatto fermare in casa dal Casteldelbosco (1 – 1), il Lajatico che non è riuscito a passare al Comunale di Marina contro i neroverdi di casa (0 – 0), il Marciana ed il Via di Corte che si sono affrontate nel derby con la vittoria per 3 – 1 dei biancorossi di casa di mister Giannetti.