Calcio serie C dopo quasi due mesi il Grifo torna a gioire Cangelosi | Mostrata intensità e voglia di fare la partita

Era il 10 gennaio quando il Perugia ottenne la sua ultima vittoria. Un'eternità. In mezzo tante amarezze, ma oggi è arrivata una soddisfazione che in tanti non dimenticheranno. L'Ascoli, una delle rivali storiche dei biancorossi, è caduto al 92' e ciò ha permesso ai biancorossi di allontanare.