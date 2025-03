Lanazione.it - Calcio. Seconda: San Prospero che carattere!

Pisa 4 marzo 2025 – InCategoria, nel girone A due pareggi per le pisane. Due risultati di parità scaturiti al termine di due 1 – 1. Il Migliarino Vecchiano ha pareggiato sul campo del Corsanico, mentre il Pontasserchio in casa al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato contro la Carrarese Giovani. Per i biancorossi di mister Andreotti una frenata rispetto alla capolista Fivizzanese che ha espugnato 1 – 2 il campo della Folgore Segromigno ed è volata a quota cinquantotto punti, nove in più del Migliarino Vecchiano e cinque in più rispetto allaCarrarese Giovani, come visto fermata dal Pontasserchio. Firme d’autore per le marcature pisane: Pecori per il Migliarino Vecchiano e Shkurti per il Pontasserchio di mister Carboni. Mancano sei gare al termine della stagione regolare ed il Migliarino Vecchiano deve consolidare la propria posizione play-off promozione mentre il Pontasserchio, secimo con ventisei punti, deve stare attento a tenere ben a distanza le ultime posizioni play-out retrocessione.