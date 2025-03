.com - Calcio / Risultati e marcatori 12° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

Francesco Baldarelli mister della rappresentativa della Figc Marche dice: “Tra gli Under 17 abbiamo giovani con qualità eccellenti in ogni reparto” VALLESINA, 3 marzo 2025 – IlUnder 17 continua a riservare sorprese ed incertezza.Nel Girone A la Vigor Senigallia vince e mantiene le distanze dal K Sport Montecchio. In quello B il Moie Vallesina (foto primo piano) ritorna da sola al comando della classifica così come in quello C l’Invictus e l’Atletico Ascoli continuano a braccetto a comandare insieme sul resto delle contendenti.Per ciò che riguardano i cannonieri nel Girone A l’attaccante del Villa San Martino Carburi ha toccato quota 13 mentre nel Girone B Lorenzetti del Moie Vallesina è arrivato a 22 reti realizzate.mister BaldarelliIn vista del torneo delle Regioni che si disputerà in Sicilia in aprile, uno dei selezionatori della rappresentativaMarche, Francesco Baldarelli, ci ha fatto l’analisi ed il punto della situazione: “Sin dalle prime convocazioni ho avuto la sensazione che la Under 17 (2008 ) sia una buona annata con qualità eccellenti in ogni reparto.