Rompipallone.it - Calcio, l’ha fatto di nuovo: bottiglia in mano e stato di ebbrezza per la stella

Leggi su Rompipallone.it

Il calciatore èbeccato, ancora una volta, in unoevidentemente alterato. Non è la prima per lui, erano già numeroso le foto e i video che circolavano.Ilè lo sport preferito di tanti, ragione di vita per molti altri ancora. E questo, si sa, porta spesso ad ingigantire tutto ciò che lo circonda. A partire da ambiente e tifosi che riversano stress e pressioni di un certo tipo sui calciatori. E solo alcuni, ovviamente, hanno la capacità e il carattere giusto per gestire determinate situazioni.Il Manchester City è un chiaro esempio di come le cose possano capovolgersi velocemente nello sport. E soprattutto come ambiente e motivazioni possano essere più decisivi delle doti tecniche stesse.Grealish beccato diindiJack Grealish sta vivendo un anno davvero complicato insieme ai suoi.