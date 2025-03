Justcalcio.com - Calcio | Leao-milan: relazione rota

Giorni caldi per ildi casa nostra!Pues sí, estaríamos ante los últimos meses de Rafaelcomo rossonero. Se le llegó a vincular (y mucho) con el Barça este pasado verano como alternativa a un Federico Chiesa que tampoco acabaría llegando y ficharía finalmente por el Liverpool. Contrato hasta 2028 y una capacidad brutal para decidir partidos. Eso sí, una asignatura pendiente: la regularidad. Los rumores son ciertos y, tal y como apunta La Gazzetta dello Sport, el atacante luso tiene serias opciones de hacer las maletas este próximo verano.El ‘10‘ no está teniendo la mejor de sus temporadas. Su rendimiento es no es del todo bueno, pues alterna grandes actuaciones como en el Santiago Bernabéu y en la final de la Supercoppa ante el Inter con tardes decepcionantes como en Zagreb o Rotterdam.