Oasport.it - Calcio femminile, ritorna la Coppa Italia: Juventus e Roma vogliono sfidarsi (ancora) in finale

Lo abbiamo ripetuto tante volte: quando c’è, lo spettacolo è garantito. E pochi giorni dal mirabolante big match che ha inaugurato la Poule Scudetto della Serie A di, c’è chi spera di poter vedere l’ennesimo confronto tra le due compagini, magari in una partita secca e decisiva. L’occasione potrebbe essere ladella2024-2025. Ma prima le due squadre dovranno affrontare la semidi ritorno, entrambe partendo da una situazione di vantaggio, seppur molto diversa.Laalle 18:00 di mercoledì 5 marzo, accoglierà tra le mura amiche del Tre Fontane il Sassuolo, forte del risultato di 3-1 maturato nella gara di ritorno. Una disputa quindi teoricamente in discesa per le ragazze guidate da Alessandro Spugna che, tuttavia, dovranno stare attente a delle avversarie comunque toste e capaci di impensierire chiunque.