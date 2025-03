.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024-2025, risultati e marcatori della 21^ giornata

Leggi su .com

InC1 vincono Pietralacroce e Chiaravalle, sconfitta per il Cerreto d’Esi. In C2/A il Castelbellino accorcia a -1 sulla vetta, l’Acli Mantovani vince il derby di Ancona contro il Verbena. Nel girone B il Sambucheto agguanta il Real Fabriano, resta al terzo posto l’Avenale inpositiva, vincono anche Polisportiva Victoria, Castelfidardo e Uroboro Fabriano VALLESINA, 4 marzo– Tra venerdì 28 febbraio e martedì 3 marzo si sono giocate le gare21^diC1 e C2 dia 5.C1 Come abbiamo raccontato e come si può vedere nella foto di copertina, è stato un weekend di lutto inC1. Il Pietralacroce, in particolare, è stto impegnato a San Michele al Fiume, nel Pesarese, nel palazzetto dove giocava anche Alessandro Palazzini del Pianaccio, giocatore scomparso per un malore la settimana scorsa.