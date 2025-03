Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Genoa: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I sardi vogliono tornare alla vittoria che sarebbe fondamentale per avvicinarsi a quella salvezza che i rossoblu’ stanno per condurre in porto.vssi giocherà venerdì 7 marzo 2025 alle ore 20.45 presso l’Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi sono reduci da due sconfitte consecutive contro Juventus e Bologna che sono seguite alle altrettanti vittorie precedenti. Nulla è compromesso, ma la squadra di Nicola, ora al quindicesimo posto con 25 punti e tre sole lunghezze sulla zona retrocessione, deve sfruttare almeno i turni casalinghi contro le dirette concorrenti.I liguri, dal canto loro, vedono la salvezza e puntano a raggiungerla il prima possibile.