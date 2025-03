Quifinanza.it - Caffè più costoso, il prezzo è raddoppiato a causa delle speculazioni

Leggi su Quifinanza.it

Negli ultimi mesi ildelsui mercati mondiali è più che, rendendo più costosa sia la produzione che il consumo finale del prodotto. Banalmente, non sono aumentati solo i costi per le aziende del comparto, ma anche prendere unal bar oggi costa di più rispetto a qualche anno fa.Ma cosa sta spingendo i prezzi verso l’alto? Diverse cause si intrecciano dietro questa impennata, dalle difficoltà climatiche alle dinamiche del commercio internazionale.Cambiamento climatico e calo della produzioneIldelha registrato un forte aumento a livello globale e uno dei principali fattori alla base di questa crescita è il cambiamento climatico e il conseguente calo della produzione.Eventi estremi, come siccità, piogge intense e temperature instabili, stanno mettendo in difficoltà le principali aree di coltivazione, riducendo la produzione e facendo aumentare i costi lungo tutta la filiera.