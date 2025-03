Buon viaggio mammina Lutto devastante per la conduttrice tv | l’ultimo saluto per lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un vento lieve ha portato via la sua anima, lasciando un vuoto incolmabile. Paola Barale ha detto addio alla sua amata madre, Carla Morra, scomparsa all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. La donna era molto conosciuta e apprezzata a Fossano, il paese in cui la famiglia della showgirl risiede da sempre. Stimata per la sua abilità di sarta, Carla aveva dedicato la sua vita alla famiglia, cucendo con amore abiti che hanno accompagnato i momenti più importanti delle persone a lei care.Il commovente addio dellaè stato affidato a Instagram, dove ha condiviso un video privato insieme alla madre, un ricordo intimo e affettuoso. “. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimoterreno. Questo video, invece, è di qualche anno fa, quando il tuo cammino era già in salita.