Buon compleanno, Lucio. Dalla e l'eredità globale

Bologna, 4 marzo 2025 – Oggi, il nostro, avrebbe compiuto 82 anni. Quando ci ha lasciati – era l’1 marzo 2012 – non ne aveva nemmeno 70, ma la sua eredità è sempre più definita, concreta, si può quasi toccare. Anzi, ci tocca lei, ci accarezza: non è un caso che questo 2025 sia l’anno del ritorno del cantautorato (a Sanremo da Olly aCorsi fino a Brunori Sas) e non è un caso che generazioni diverse facciano riferimento aper raccontare e raccontarsi. Prendete l’esempio de La sera dei miracoli, brano che si apre con una potenza divina e che è stato riletto da ‘X Factor’ con la giovanissima vincitrice Mimì, ma anche in prima serata su Raiuno da Ora o mai più, il programma condotto da Marco Liorni che rilancia cantanti in cerca di una seconda chance. E quel cantante, che – toh – ha poi vinto, è Pierdavide Carone, un passato ad ‘Amici di Maria de Filippi’ ma soprattutto a Sanremo 2012 con, l’ultimo Sanremo, l’ultimo