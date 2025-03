Secoloditalia.it - Bufera a scuola, 13enne rifiuta di fare la scala arcobaleno Lgbt: gli danno dell’omofobo e si becca una nota. Ira dei genitori

Lasi scatena il 10 febbraio, ma l’aria di tempesta ancora permea il clima che si respira sia in unadi Verona – dove tutto sarebbe accaduto –. Sia sui media che rilanciano la vicenda. Dunque, trattasi semplicemente di una disobbedienza civile in cui sarebbe incappato unche, in segno di dissenso ai dettami imposti dal dogma gender, si si sarebbe dichiarato «contrario alle istanze della Comunità» esprimendo il proprio dissenso con il rifiuto di percorrere laappositamente allestita in segno di ossequio. Mal gliene incolse. Il ragazzino per questo sarebbe stato punito con unadisciplinare. E addirittura, dopo essere stato additato come “omofobo”, stando a quanto riferisce Il Giornale che rilancia la notizia, «il suo comportamento avrebbe messo a rischio la sua incolumità».